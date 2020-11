Schianto sulla statale fra un camion della nettezza urbana, un furgone e un'auto: cinque feriti

Tanta paura e cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Questo il bilancio del violento scontro avvenuto questa mattina sulla statale 100, che collega Taranto a Bari, nel tratto che costeggia Massafra. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due mezzi, un camion della nettezza urbana e un furgone bianco, e una vettura. Sul posto sono subito piombate le auto dei carabinieri, gli equipaggi dei vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Cinque le persone per le quali si sono rese necessarie le cure dei sanitari. Uno dei feriti è stato condotto in ospedale e le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici.

Sul luogo dello schianto i rilievi dei carabinieri, mentre per ripulire la strada dai detriti sono state necessarie diverse ore, durante le quali la viabilità è stata pesantemente rallentata.

