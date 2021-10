Dramma sulla provinciale, muore giovane motociclista

Un motociclista di 33 anni di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto, ha perso la vita questa sera in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 109, che collega la cittadina a Pulsano. La vittima viaggiava a bordo della sua moto quando, intorno alle 21, per cause in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in una terribile carambola con due auto. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

L'incidente

Stando ad una primissima ricostruzione del terribile incidente, la moto della vittima avrebbe impattato una vettura nei pressi della svincolo che conduce alla frazione di San Donato. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un'altra macchina. Sul luogo dello scontro sono subito giunti i soccorsi. L'uomo è deceduto sul colpo.

I soccorsi

Sul tratto della provinciale teatro del drammatico sinistro stradale, sono giunte quasi subito le ambulanze del 118 e le pattuglie dei carabineri. Per consentire i soccorsi il traffico è stato interrotto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato motociclista. I militari, invece, hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.