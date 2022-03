Schianto nel cuore della notte, tre morti e due feriti

Tre morti e due feriti. Questo il drammatico bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 100 all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita due ragazzi stranieri di 23 e 24 anni, e un un uomo di 44 anni, originario della provincia di Bari.

Lo schianto

L'incidente è avvenuto nella notte, poco prima dell'una. Una fiat Tipo si è scontrato frontalmente con una Audi. In una delle macchine viaggiavano quattro ragazzi stranieri. Due, uno dell'Oman e l'altro del Qatar, sono rimasti uccisi nello scontro. Gli altri due sono rimasti feriti. Nell'altro vettura viaggiava la terza vittima, che è deceduta sul colpo. Si tratta di un uomo di 44 anni della provincia di Bari.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Massafra, i sanitari del 118 e i vigili del Fuoco. Purtroppo per i due giovani stranieri e per il 44enne barese non c'è stato nulla da fare. I due giovani feriti sono stati soccorsi e condotti in ospedale.