Schianto nella notte, muore 55enne. Arrestato il conducente dell'auto: aveva bevuto

Ha perso la vita nello schianto dell'auto sulla quale viaggiava. Dramma nella notte in viale Unità d'Italia la strada che collega Taranto alla borgata di Talsano. Stando alla prima ricostruzione dell'incidente il conducente di una Seat Ibiza ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada. Nello schianto, avvenuto poco prima delle tre, ha perso la vita un tarantino di 55 anni. Sul posto gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118. Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare.L'uomo alla guida della vettura, un 50enne, era soto l'effetto di alcool. Aveva superato il limite consentito, come riscontrato dai controlli della Polizia. Per questo è stato arrestato per omicidio stradale. La vittima era il passeggero della sua auto.L'Ibiza, prima dello schianto contro il muro, ha colpito un'altra automobile che era sul ciglio della strada e dalla quale stavano scendendo alcune persone. Tre complessivamente i feriti, dunque, nello schianto: il conducente della Seat e due persone dell'altra vettura coinvolta. La prognosi per ognuno di loro è di circa 40 giorni.