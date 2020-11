Schianto frontale sulla provinciale: un morto e un ferito grave

Incidente mortale questa mattina, intorno alle 7.30, sulla strada provinciale che collega Palagianello a Mottola, in provincia di Taranto. A perdere la vita, un uomo di 80 anni di Palagianello, che viaggiava su una Fiat Punto. La vettura è finita fuori strada dopo lo scontro con un'altra macchina.

Le due auto si sono scontrate in prossimità di una curva. Sul posto sono intervenute due ambulanze arrivate da Castellaneta e Mottola, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

È morto sul colpo e i sanitari hanno potuto soltanto accertarne il decesso. L'uomo che viaggiava sull'altra vettura coinvolta nell'incidente è ricoverato in prognosi riservata al Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile sinistro stradale

