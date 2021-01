Schianto con l'auto a Capodanno, muore a 38 anni

Ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada. E purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Un uomo di 38 anni ha perso la vita la sera di Capodanno proprio alla periferia di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, in un terribile incidente stradale. Stando alla prima ricostruzione, la vittima, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua macchina mentre percorreva la circonvallazione della cittadina jonica. La macchina è finita fuori strada e si è ribaltata, finendo la sua corsa contro un albero. A lanciare l'allarme sono stati alcuni abitanti della zona, accorsi sul posto dopo aver udito il rumore dell'impatto della vettura. Nel giro di pochi minuti sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria e l'equipe sanitaria del 118. I miitari e i sanitari non sono riusciti ad estrarre il corpo della vittima dalle lamiere contorte dell'abitacolo. Il cadavere dello sfortunato 38enne è stato recuperato soltanto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 00:05

