Schianto auto scooter, un'altra vittima sulla strada

Ha perso nello scontro tra il suo scooter e una macchina. L' incidente mortale è avvenuto nella tarda mattnata di oggi in via Madonna del Pozzo a Martina Franca, la strada provinciale 69. Coinvolte una Fiat Panda e un ciclomotore. Ad avere la peggio, purtroppo, un uomo di 70 anni che era alla guida del motorino. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Martina Franca e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso l'anziano, ma per lui non c'è stato niente da fare. La strada è chiusa ed è stata predisposta una viabilità alternativa. Pochi giorni fa un altro uomo, di poco più di trent'anni, ha perso la vita a Martina Franca a causa di un incidente in moto, in via Massafra.