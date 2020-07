Norme anti-contagio da coronavirus, il familiare di un paziente aggredisce un infermiere al Pronto soccorso

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aggredito e schiaffeggiato un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Martina franca , in provincia di Taranto, soltanto perché lo aveva invitato ad uscire dalla struttura, in ossequio alle procedure Covid . Poco dopo, però, è stato arrestato dai carabinieri con le contestazioni di lesioni personali e resistenza. Ai domiciliari è finito un 50enne di Statte, con alle spalle precedenti penali.L'altra sera l'uomo ha accompagnato un familiare, colpito da un malore, al pronto soccorso del presidio sanitario della Valle d'Itria. E si è scagliato contro un infermiere addetto al pre-triage che dopo aver prestato le cure del caso all’ammalato, lo aveva invitato a lasciare la struttura destinata ad accogliere altri pazienti secondo il protocollo adottato per l’emergenza sanitaria Covid-19.Questo è bastato per scatenare la furia del 50enne che ha schiaffeggiato il malcapitato e lo ha spintonato facendolo cadere a terra. La vittima è stata soccorsa dai colleghi che gli hanno riscontrato contusioni e ferite giudicate guaribili in dieci giorni.Il responsabile dell'aggressione è stato arrestato dai carabinieri ed è stato collocato ai domiciliari.