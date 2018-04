Scabbia in ospedale, ora è allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il caso di scabbia tra il personale sanitario e tecnico del Santissima Annunziata di Taranto, continua a suscitare preoccupazione nella popolazione e tra i dipendenti Asl e quelli delle aziende esterne che si occupano dell’igiene degli ambienti. A rispolverare il contagio, già diagnosticato agli inizi di marzo (la notizia fu rivelata da Quotidiano), è ora una interrogazione urgente presentata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal consigliere regionale di Sintra italiana, Mino Borraccino.«La patologia – scrive il politico - si è diffusa all’interno del reparto di Cardiologia e della Unità di terapia intensiva coronarica del S.S. Annunziata, arrivando a contagiare otto operatori sanitari tra medici, infermieri e operatori socio sanitari». Riconoscendo l’attenzione avuta sul caso da parte dei responsabili sanitari della struttura, il consigliere regionale lancia ora un nuovo allarme «sulle insicure condizioni lavorative vigenti negli ospedali pugliesi». Nella sua interrogazione l’esponente del partito di Sinistra italiana, non si sa quanto consapevolmente, solleva una problematica che, se accertata, aprirebbe un fronte di rischio ben più grave degli otto dipendenti contagiati dal parassita. «Le divise utilizzate da tali lavoratori quelli delle ditte esterne addetti alle pulizie ambientali, vengono portate a casa e non lavate e sanificate in ospedale, incrementando così il rischio di trasmettere agenti patogeni al di fuori del focolaio».