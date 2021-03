Saccheggiano cinque ville della litoranea, presi con il bottino

Sono stati sorpresi nel cuore della notte con un bottino fatto di televisori e elettrodomestici di ogni tipo. Il frutto di una razzìa messa segno in diverse villette della litoranea salentina. Nella rete dei militari della stazione dei Carabinieri di Maruggio, una coppia di manduriani, bloccati con le contestazioni di furto. I due sono stati bloccati mentre stavano caricando il bottino in auto.

La coppia, già da qualche settimana monitorata dai militari, nella stessa serata ha colpito in cinque abitazioni nella zona di Campomarino di Maruggio. Tutta la refurtiva recuperata, costituita da diversi televisori, frigoriferi, lavatrici, climatizzatori e piccoli elettrodomestici, è stata temporaneamente depositata in un deposito giudiziario per essere poi restituita ai proprietari. L'uomo è stato collocato ai domiciliari, mentre la donna è stata denunciata a piede libero.