Rubavano la "luce" con allacci abusivi, denunciati dalla Polizia

Allacci elettrici abusivi per rubare l'energia elettrica. I "furbetti" della bolletta della luce sono stati scovati nei vicoli della città vecchia di Taranto dagli agenti del commissariato Borgo della Polizia nel corso di una serie di verifiche messe a segno con l'intervento di squadre di tecnici specializzati dell'Enel. Cinque le persone denunciate. Avrebbero rubato luce elettrica per un valore di 80.000 euro.

I furbetti

Procedono senza sosta, infatti, i servizi di contrasto al sempre più diffuso fenomeno del furto di energia elettrica, in particolare nel borgo Antico di Taranto. Nei giorni scorsi agenti e tecnici sono tornati nei vicoli scovando 8 bypass fraudolenti, con i quali veniva aggirato il conteggio dei consumi da parte dei contatori delle abitazioni finite nel mirino. Gli episodi si aggiungono ai due allacci abusivi trovati nei depositi, durante le operazioni di contrasto alla preparazione illegale di prodotti ittici.

Le denunce

Al termine delle operazioni di ripristino e di messa in sicurezza della rete elettrica, tutti i titolari degli appartamenti che beneficiavano degli allacci abusivi sono state denunciati in stato di libertà per furto di energia elettrica. Nei guai sono finiti cinque tarantini. A loro la compagnia si appresta a presentare il conto per gli 80.000 euro in energia elettrica che avrebbero sottratto.