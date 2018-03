Ruba rame nelle cappelle del cimitero, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva fatto bottino nelle cappelle del cimitero di Taranto. Prelevando maniglie e candelabri in ottone e rame. Ma mentre si apprestava ad allontanarsi è stato bloccato dai carabinieri. In trappola Mauro Colucci, 44enne tarantino già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti all’interno del cimitero di San Brunone dove hanno sorpreso l’uomo che, dopo aver forzato le porte d’ingresso di 5 cappelle gentilizie, aveva smontato le maniglie delle ante d’ingresso in ottone e aveva prelevato cimeli e candelabri in ottone e rame custoditi all’interno.Il 44enne è stato arrestato per furto aggravato ed è stato trasferito in carcere su disposizione del pm di turno.