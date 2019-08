Ruba bici da 3mila euro, preso dopo l'inseguimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' saltato sulla bici da tremila euro lasciata incustodita in strada solo per qualche secondo e si è dato alla fuga. Poco dopo, però, è stato raggiunto e bloccato dalla Polizia.Scene degne del capolavoro di De Sica l'altro giorno a Grottaglie, quando un giovane di 34 anni ha rubato quella preziosa bicicletta in strada. Il proprietario si è subito accorto del furto e ha lanciato l'allarme.Poco dopo le auto della Polizia hanno incrociato il ladro di biciclette che pedalava furiosamente nei pressi della stazione, in sella alla prezioso bottino. Così ha preso il via un inseguimento che è terminato in campagna. Il fuggitivo ha lanciato a terra la bici e ha cercato disperatamente di allontanarsi a piedi. Ha anche chiesto ad un complice di raggiungerlo in macchina, ma gli agenti lo hanno scovato e denunciato. Nei guai anche il complice. Le indagini successive hanno consentito di recuperare altre due biciclette rubate dal giovane.