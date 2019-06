Furgone in fiamme travolge un vigile del fuoco: muore a 54 anni. Salvini: "La mia preghiera per lui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo ha travolto il portellone di un furgone avvolto dalle fiamme. E per lui non c'è stato nulla da fare. Un vigile del fuoco di 54 anni, Antonio Dell’Anna, di Fragagnano, in servizio presso il comando di Taranto, ha perso la vita nella notte, poco dopo l'una, durante le operazioni di soccorso scattate per domare l'incendio divampato in una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano. Stando ad una primissima ricostruzione, lo sfortunato vigile del fuoco stava spegnendo le fiamme che avevano avvolto un furgone per il trasporto degli animali. Il fuoco, però, ha deformato il meccanismo di uno sportellone che ha ceduto di schianto ed ha travolto la vittima. L'uomo è morto sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare. Venerdì l'autopsia.Numerose le reazioni. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rivolto «Una preghiera per Antonio, il Vigile del Fuoco morto in provincia di Taranto e un abbraccio ai suoi colleghi e alla sua famiglia. Ha perso la vita mentre era in servizio, a conferma che quello dei Vigili del Fuoco non è un semplice lavoro ma una vera e propria missione. Prosegue con ancora più forza il mio impegno per un piano di assunzioni straordinario - ha aggiunto il vicepremier -, con l’obiettivo di equiparare il trattamento dei pompieri a quello delle altre forze di sicurezza». Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Regione, Michele Emiliano, e dai sindaci di Taranto, Melucci, San Giorgio Jonico, Fabbiano, e Fragagnano, Fischetti.