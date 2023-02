Rissa durante i festeggiamenti del Carnevale: 40enne arrestato con un coltello in mano

Festeggia Carnevale con un coltello in mano: arrestato in piazza sorvegliato speciale. I Carabinieri della Stazione di San Marzano di San Giuseppe, durante i servizi svolti nell’ambito dei festeggiamenti del carnevale, hanno sorpreso nei pressi di piazza Cavallo, un uomo che, in evidente stato di agitazione, brandiva un coltello. All'arrivo dei militari l'uomo ha opposto resistenza ma è stato disarmato e il coltello sequestrato.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma il 40enne aveva partecipato poco prima ad una rissa terminata proprio all'arrivo dei carabinieri. Arrestato in flagranza di reato il 40enne dovrà rispondere di resistenza e porto illegale di arma bianca (fatta salva la presunzione di innocenza, è stato trasferito presso il carcere di Taranto).