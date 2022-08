Rissa all'alba di Ferragosto, quattro feriti

Sono quattro le persone ferite in una rissa avvenuta poco prima dell'alba di ferragosto a Talsano, popolosa borgata di Taranto. La zuffa, stando alle prime informazioni, sarebbe scoppiata all'interno di un locale per futili motivi ed è degenarata in una violenta scazzottata. A farne le spese quattro persone. Sul posto, dopo l'allarme sono giunti i poliziotti della squadra Volante e le ambulanze del 118. Due dei feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

La zuffa

Stando a quando si è appreso, la zuffa sarebbe cominciata all'interno di un esercizio commerciale di Talsano ed è degenerata all'esterno. I contendenti si sono scambiati colpi violentissimi sino all'arrivo delle forze dell'ordine che, non senza fatica, hanno riportato la calma.

La notte

Tensione nella notte appena trascorsa anche a viale del Tramonto, dove i numerosi residenti hanno dovuto fare i conti con gli eccessi di quanti hanno occupato la spiaggia che si trova a San Vito a pochi chilometri dalla città. Gli abitanti della zona hanno denunciato episodi di inciviltà e i temuti bivacchi sul litorale.