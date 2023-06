Rissa a due passi dalla Cattedrale, due feriti: uno è grave

Ancora episodi di violenza a Taranto. L’altra notte c’è stata una violenta rissa tra ragazzi nei pressi della Concattedrale di Taranto. Sul posto si è fiondata una volante della Polizia che tuttavia non ha trovato nessuno dei coinvolti.

Due feriti in pronto soccorso

Ad un successivo controllo gli agenti hanno scoperto che due persone coinvolte nello scontro si erano recate al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata per lesioni da arma da taglio. In particolare preoccupano le condizioni di un ragazzo colpito alla schiena perforata e a un braccio.

Le indagini

Avviate le indagini e acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza di un bar nelle vicinanze.

I precedenti

Solo la notte prima, ai Tamburi, un 38enne era stato ferito con tre colpi di pistola.

E tre settimane fa, in via Cugini, come si ricorderà, c’era stato l’omicidio del 62enne Cosimo Nardelli, inseguito fino a sotto casa e freddato. Nella circostanza, il sicario aveva anche colpito con tre pallottole in una macchina in sosta. Poco più di un mese prima, un ragazzo di 24 anni era stato gambizzato in piazza Pio XII. Per non dire degli assalti ai bus. Insomma, senza destare allarmismo, forse ci sono elementi a sufficienza per considerare come preoccupante la recrudescenza di episodi cruenti. A segnalarlo anche gli interventi dell’associazione Libera e, qualche giorno fa, del consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, che aveva chiesto un presidio dei vigili urbani nei rioni periferici per garantire sicurezza anche in quelle zone.