Rissa a colpi di sgabello in un bar, tre denunce

Ultimo aggiornamento: 13:17

Tre denunciati e un ferito. Questo il bilancio della violenta rissa scoppiata l'altra sera in un bar di Martina Franca , in provincia di Taranto . Per motivazioni futili, sono venuti alle mani tre clienti. Tutti erano al banco a bere una birra quando hanno iniziato a discutere animatamente. Ben presto le parole e le urla hanno lasciato spazio alle mani. E sono volate botte da orbi.Ad avere la peggio un cittadino rumeno di 38 anni che è stato sopraffatto dai due rivali. Il malcapitato si è accasciato sul pavimento, mentre gli altri continuavano a picchiarlo, anche usando uno sgabello. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono piombati i carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che hanno medicato la vittima e l'hanno condotta per le cure del caso al pronto soccorso del vicino ospedale. Al loro arrivo i militari hanno ricostruito l'accaduto grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. E per i tre responsabili è scattata la denuncia a piede libero.