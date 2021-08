Surriscaldamento, inquinamento, sovraffollamento: a rischio il 60% della produzione di cozze a Taranto

Il 60 percento delle cozze tarantine andrà perso, quest’anno. Il caldo forte, le crisi anossiche (mancanza di ossigeno), l’inquinamento, il sovraffollamento sono le cause della moria che sta caratterizzando i famosi mitili neri, e non sono certamente cause sconosciute. Anzi. Ad agosto l’acqua nel primo seno del Mar Piccolo, dove sono messe le cozze a maturare, ha superato i 31,8 gradi.

«Dati Arpa» spiega Mimmo Bisignano, dirigente di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati