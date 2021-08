Controllo nel cuore della notte, la Polizia chiude il Nafoura

Nel locale non si rispettano le regole anti covid. E per il Nafoura di Castellaneta, in provincia di Taranto, scatta la chiusura. Il controllo che ha portato alla chiusura del noto locale della provincia jonica è avvenuto la scorsa notte ad opera degli agenti della Polizia di Taranto, mentre all'interno vi erano centinaia di persone. Dopo aver accertato nel locale "evidenti violazioni delle linee guida previste" i poliziotti hanno disposto la chiusura immediata.

Le violazioni

"Nella scorsa notte - si legge nella nota diffusa dalla Questura di Taranto - equipaggi della Questura sono intervenuti presso il “Nafoura” di Castellaneta dove hanno verificato evidenti violazioni alle linee-guida previste. Nello specifico, all'interno del locale di intrattenimento per spettacoli e musica dal vivo non erano state predisposte le misure all'accesso ordinato e distanziato degli avventori per impedire gli assembramenti. Ai sensi della normativa vigente è stata applicata la sanzione della chiusura immediata dell'attività".

I controlli

I controlli predisposti dalla Polizia di Stato per prevenire la diffusione del Covid e diretti anche alle verifiche delle certificazioni verdi, i cosiddetti “Green Pass”, sono stati estesi gia nelle scorse settimane su tutto il territorio provinciale ed in particolare, verso quelle attività che non rispettano le normative previste per disciplinare l'intrattenimento serale e notturno quali le sale da ballo. In questo quadro rientra la verifica della scorsa notte che ha portato alla chiusura del Nafoura.