Aggredito e picchiato in strada, è gravissimo in ospedale

E' stato aggredito e picchiato in strada da un conoscente. Un'aggressione che lo ha ridotto in fin di vita. La vittima, si tratta di un farmacista di 64 anni, ora è ricoverato in condizioni gravissime nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Mentre il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri. Il violento pestaggio è avvenuto l'altro giorno a San Marzano di San Giuseppe, cittadina in provincia di Taranto. Il farmacista è stato soccorso e condotto in ospedale. Poco dopo in manette è finito un uomo di 31 anni, che è stato arrestato con le contestazioni di lesioni gravissime dolose aggravate dall’aver agito per motivi futili o abietti.

L'aggressione

Il pestaggio è avvenuto in strada dopo un diverbio alla base del quale ci sarebbero vecchie ruggini. L'aggressore durante il parapiglia ha fatto sbattere la vittima contro lo stipite di un portone. Il malcapitato è stato soccorso ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale tarantino “SS Annunziata”, dove gli è stato riscontrato trauma cranico cervicale con lesione del midollo della colonna, grave deficit neurologico e insufficienza respiratoria. Un quadro clinico estremamente grave che ha spinto i medici a ricoverarlo in terapia intensiva, con prognosi riservata, guidicandolo in pericolo di vita.

L'arresto

Sul grave episodio sono prontamente scattate le indagini da parte dei carabinieri che hanno individuato il responsabile. Per lui è scattato il provedimento di fermo. Dopo le formalità di rito l'aggressore è stato trasferito nel carcere di Lecce.