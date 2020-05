Riparte il cantiere della biblioteca comunale

Con la "fase 2" della lotta al coronavirus riparte a Taranto il cantiere della Biblioteca Acclavio, fermato proprio per l'emergenza epidemiologica quando era già in uno stato avanzato di realizzazione. Ieri gli assessori comunali ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro e alla Cultura Fabiano Marti hanno compiuto un sopralluogo per verificare il riavvio dei lavori.

«Si tratta di uno tra i progetti più ambiziosi lanciati da questa amministrazione - ha spiegato Occhinegro - un intervento radicale che cambierà volto alla struttura, trasformandola in un contenitore polifunzionale che riqualificherà l'intera zona».

«Con la realizzazione di un'area "kids" - ha aggiunto Marti - e di spazi da destinare a esposizioni e incontri, la Biblioteca Acclavio diventerà un vero e proprio centro culturale, con un progetto di riqualificazione che ne fa un immobile di respiro europeo». © RIPRODUZIONE RISERVATA