Ricatto da 40.000 euro ai danni di un imprenditore. Quattro arresti dei carabinieri

Quattro arresti per tentata estorsione sono stati messi a segno questa mattina dai carabinieri di Taranto. Gli indagati sono accusati di aver tentato di estorcere denaro ad un imprenditore dopo avergli rubato due camion di ingente valore. Il ricatto, però, non è andato in fondo perchè la vittima ha scelto di denunciare. Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari del comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e della compagnia di Manduria, hanno eseguito i provvedimenti restrittivi. Tre indagati sono finiti ai domiciliari uno in carcere.

L'indagine

La vicenda ha preso il via a settembre a seguito della denuncia presentata da un imprenditore vittima del furto di due grosse motrici dal valore complessivo di circa 150 mila euro. Gli inquisiti hanno tentato, in più occasioni, di farsi consegnare dalla vittima 40mila euro per la restituzione dei mezzi.

L'operazione

I movimenti degli inquisiti sono stati monitorati per settimane dai carabinieri che sono riusciti a individuare i presunti responsabili del tentativo di estorsione. Questa mattina è scattata l'operazione che è sfociata nell'arresto dei quattro indagati.