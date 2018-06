Retata antidroga, 8 arresti nel Tarantino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto arresti e quattro persone sottoposte all'obbligo di dimora. Sono questi i provvedimenti cautelari eseguiti all'alba dai carabinieri della compagnia di Martina Franca, nell'ambito dell'operazione denominata "Best one". Nel mirino dei militari una rete di spaccio di droga che sarebbe stata attiva in diversi comuni della provincia. Gli arresti sono stati eseguiti da una task force di cinquanta carabinieri che ha messo a segno anche numerose perquisizioni con l'intervento dei cani del nucleo specializzato cinofili.