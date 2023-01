Rapina sull'autobus, arrestate due donne

Hanno rubato il telefono cellulare ad una ragazza a bordo di un bus di città a Taranto. E poi hanno minacciato il fidanzato della vittima con un coltello. Dopo la rapina, però, sono state arrestate dalla Polizia. Nella rete dei poliziotti della Squadra Volante due donne, rispettivamente 38 e 24 anni, bloccate e collocate ai domiciliari con la contestazione di concorso in rapina.

Il colpo

I poliziotti sono intervenuti in via Japigia, non distante dall'ospedale Santissima Annunziata, intorno alle 22,30 ieri dopo la segnalazione di una violenta lite a bordo di un autobus di linea urbana. Secondo il racconto della vittima, mentre era a bordo dell’autobus con il fidanzato, si è accorto che una giovane le aveva sottratto dalla tasca il telefono cellulare. Alle sue rimostranze la presunta ladra era stata spalleggiata da una complice che aveva minacciato il fidanzato della vittima mostrando un coltella a serramanico.

La fuga

Le due a quel punto erano fuggite a piedi con il prezioso cellulare. I poliziotti, dopo aver acquisito ogni elemento utile per identificare le due donne, hanno avviato le ricerche riuscendo a fermale dopo pochi minuti nella vicina via Minniti. La coppia inizialmente ha negato il furto, ma proprio durante il controllo il cellulare appena rubato ha cominciato a squillare. Le due sono state arrestate e il telefono è stato restituito alla vittima.