Rapina anziano nel bagno della stazione, arrestato

Ha aggredito un anziano nel bagno della stazione. E dopo avergli puntato un coltello alla pancia si è fatto consegnare tutti i soldi che il malcapitato aveva addosso. Poi è fuggito, ma la sua corsa è durata pochi metri. Gli agenti della Polfer, infatti, lo hanno rincorso e arrestato.In trappola un uomo di nazionalità marocchina, di trent'anni. Lo straniero ha adocchiato la vittima, un viaggiatore untrasettantenne, sul marciapiede dei binari e l'ha seguita in bagno. A quel punto è entrato in azione.Le urla dell'anziano, però, hanno attirato l'attenzione di un agente, libero dal servizio, che in quel momento era nel bar dello scalo. Il poliziotto ha visto il rapinatore, ha lanciato l'allarme e si è lanciato sulle sue tracce.Poco dopo il giovane marocchino è stato raggiunto e arrestato dagli uomini della Polfer. Gli agenti hanno recuperato anche il bottino, 150 euro in contanti, subito restituiti all'anziano.