Rapina ad una tabaccheria, arrestati i responsabili. Uno ha soli quindici anni

Arrestati un ragazzo di 15 anni e il suo complice di 20 anni per la rapina subita nelle scorse settimane da una tabaccheria di Taranto. Alle prime luci dell'alba di questa mattina, la Squadra Mobile della Polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dai gip su richiesta della procura della repubblica e della procura presso il Tribunale dei minori. Nella rete un 20enne e un 15enne, accusati di concorso in rapina aggravata dall'uso delle armi.

La rapina

Nella tarda mattinata dello scorso 18 novembre, poco prima della chiusura, due uomini, con il volto coperto ed entrambi armati di pistola avevano assaltato la tabaccheria situata nel centro abitato di Taranto. Sotto la minaccia delle armi si erano fatti consegnare l'incasso dai due gestori. E poi erano fuggiti.

Le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato una rapida attività investigativa che ha consentito di concentrare l'attenzione su un ragazzo di 20 anni, residente nella stessa zona della tabaccheria. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare anche il giovanissimo complice. Le abitazioni dei due inquisiti sono state perquisite e nel corso delle ispezioni sono stati trovati gli abiti che i due indossavano durante la rapina. Il ventenne, inoltre, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola cancellata, mentre il 15enne di un passamontagna compatibile con quello adoperato dai rapinatori durante il colpo. Elementi che hanno spianato la strada agli arresti eseguiti dalla Polizia.