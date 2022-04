Raid notturno nella scuola: caccia ai teppisti

Atto vandalico la scorsa notte ai danni della scuola "Frascolla" di San Vito, frazione di Taranto. Approfittando delle tenebre alcuni teppisti sono entrati nel recinto dell'istituto ed hanno appiccato le fiamme nei pressi di due porte finestre delle aule che danno sul giardino. Potrebbe trattarsi di bottiglie incendiare lanciate dall'esterno. Fortunatamente i danni sono stati limitati, ma resta il gesto grave che è stato subito denunciato dalla dirigente scolastica Gabriella Falcone, sul sito della stessa scuola.

I danni sono stati scoperti questa mattina dai collaboratori scolastici al momento di aprire l'istituto comprensivo che si affaccia sulla trafficata viale Jonio. L'incendio appiccato dai teppisti hanno danneggiato la porta finestra di due aule e hanno annerito alcune pareti. Dopo la denuncia sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per tentare di dare un volto ai responsabili.

Sdegnato il commento affidato al sito della scuola dalla dirigente Falcone. "Noi tutti ci sforziamo ogni giorno di fare al meglio il nostro lavoro. Siamo una scuola e viviamo con tutto l'impegno possibile il nostro compito: educare. Pur tra mille difficoltà, errori, imprecisioni, ritardi - ha scritto - "ci mettiamo la faccia" e ci assumiamo le nostre responsabilità. Sempre. Voi, autori di questo ignobile oltraggio, in quale compito educativo vi riconoscete? Cosa vuole "insegnare" il vostro gesto? Al netto del coinvogimento delle autorità competenti a svolgere le dovute indagini, sappiate che la Comunità del "Frascolla" non accetterà mai azioni di questo inqualificabile tipo. Come sempre continueremo a perseguire il bene, il meglio e la bellezza. Anche contro la vostra volontà"