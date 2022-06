Ragazzino straniero si perde in città. Lo trovano due agenti

Un ragazzino di orgine finlandese si è perso l'altro giorno nelle strade di Taranto mentre passeggiava con il padre. I familiari a quel punto hanno lanciato l'allarme e hanno chiesto l'intervento della Polizia. Alle pattuglie è stata subito trasmessa una descrizione del ragazzino che è stato fortunatamente individuato. Quando ha visto gli agenti che lo cercavano li ha abbracciati.

L'allarme

L'allarme è stato lanciato dal papà del ragazzino che all'improvviso ha perso di vista il figlio mentre camminavano insieme in città. Subito dalla centrale sono state avviate le ricerche e gli agenti hanno pattugliato le strade d Taranto. E' stata una pattuglia della squadra Volante a individuare il ragazzino mentre camminava spaesato in via Campania. Lo hanno chiamato per nome e a quel punto il piccolo si è precipitato tra le loro braccia.

La foto

Dopo lo spavento per il piccolo è venuto il momento della festa. I due agenti che lo hanno trovato lo hanno accompagnato in Questura dove ha potuto riabbracciare il papà e gli altri familiari. Prima di salutare i poliziotti, però, ha voluto una foto con i suoi salvatori. L'immagine è stata pubblicata sulla pagina Fb della Questura di Taranto.