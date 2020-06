Tanta plastica e polistirolo, ripuliti cento metri di litorale: dieci rifiuti per ogni metro

Ultimo aggiornamento: 18:00

I volontari di Legambiente hanno raccolto 878 rifiuti per quasi 100 metri lineari di spiaggia a Lido Bruno, sul litorale di Taranto . Il 76% è rappresentato da plastica, con 665 rifiuti trovati. L'iniziativa rientra nella campagna Beach Litter, realizzata per il settimo anno consecutivo: una delle più importanti azioni a livello internazionale di citizen science sui rifiuti spiaggiati.Ai primi posti sulla spiaggia di Taranto, oltre a pezzi di plastica e polistirolo, ci sono anche tappi e coperchi di bevande e, sempre di plastica, non manca l'usa e getta che, se disperso in ambiente, rappresenta uno dei principali nemici del mare, tra bicchieri, cannucce e bottiglie. «La cattiva gestione dei rifiuti urbani - commenta Lunetta Franco, presidente di Legambiente Taranto - si conferma la causa principale della presenza dei rifiuti sulle spiagge italiane, assieme alla carenza dei sistemi depurativi e alla cattiva abitudine di buttare i rifiuti urbani nel wc, in particolare i cotton fioc. La presenza rilevante di bicchieri, bottiglie e contenitori di plastica per bevande - conclude - testimonia inoltre la necessità di lavorare per ridurre drasticamente questo tipo di rifiuto anche con campagne che incrementino la fiducia dei consumatori nei confronti dell'acqua del rubinetto».