Accoltellato durante una lite, è grave in ospedale: la moglie si costituisce

Un tarantino di 41 annii è giunto ferito questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto. La vittima sarebbe stata ferita a coltellate presumibilmente nel corso di una lite esplosa per motivi personali. Al suo arrivo in ospedale è stato subito medicato e i sanitari hanno riscontrato alcune ferite da arma da taglio. Sull'episodio sono partite le indagini condotte dagli uomini della squadra Mobile della Polizia. La vittima è stata inzialmente ricoverata precauzionalmente in prognosi riservata. Le ferite riscontrate dai medici, comunque, non sarebbero profonde e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. In Questura, poco dopo, si è presentata la moglie della vittima che ora è sotto interrogatorio alla presenza dei suoi difensori, gli avvocati Salvatore Maggio e Marino Galeandro.

Le indagini

Sul caso sono subito partite le indagini da parte degli investigatori della squadra Mobile.

I poliziotti avrebbero già raccolto alcune testimonianze. Stando alle prime informazioni, il ferimento sarebbe avvenuto nelle prime ore di questa mattina nella casa della vittima al culmine di una violenta lite innescata da motivazioni personali. L'uomo sarebbe stato colpito da alcune coltellate all'addome sferrate dalla moglie con un coltello da cucina. La donna. poco dopo, si è costituita alla Polizia. In questo momento in Questura è in corso il suo interrogatorio.