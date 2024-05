Accoltellato durante una lite, è grave in ospedale

Un tarantino di 41 annii è giunto in gravi condizioni questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto. La vittima sarebbe stata ferita a coltellate presumibilmente nel corso di una lite. Al suo arrivo in ospedale è stato subito medicato e i sanitari hanno riscontrato alcune ferite da arma da taglio. Sull'episodio sono partite le indagini condotte dagli uomini della squadra Mobile della Polizia. La vittima è ricoverata in prognosi riservata.

Le indagini

Sul caso sono subito partite le indagini da parte degli investigatori della squadra Mobile. I poliziotti avrebbero già raccolto alcune testimonianze. Stando alle prime informazioni, il caso sarebbe da ricondurre nell'ambito del contesto familiare.