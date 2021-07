Pirata della strada provoca incidente, 5 feriti

Ha tamponato l’auto che lo precedeva facendola sbattere violentemente contro il guardrail. Poi ha proseguito la marcia aumentando la velocità. E' di cinque feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell'incidente provocato questa mattina da un'auto pirata sulla litoranea, in località marina di Manduria, in provincia di Taranto. I feriti, che erano a bordo dell'auto tamponata sono stati tutti soccorsi dal 118 e condotti all'ospedale Giannuzzi di Manduria. Per loro, fortunatamente, ferite lievi e tanta paura.

L'incidente

Stando alla prima ricostruzione dell'incidente, una utilitaria ha tamponato la Ford sulla quale viaggiavano cinque extracomunitari, tutti di nazionalità senegalese. Dopo il violento impatto la macchina delle vittime si è schianata contro le barriere delle strada, mentre il pirata della strada è fuggito. Il tamponamento si è verificato questa mattina sulla litoranea interna, “Tarantina” all’altezza dell’incrocio per la località balneare di Borraco, marina di Manduria.

L'auto pirata

Il conducente dell'utilitaria, invece, di soccorrere i feriti, che procedevano in direzione di Maruggio, ha continuato la sua corsa. Anzi ha pigiato sul pedale dell'accelerato e si è dato alla fuga. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. I cinque extracomunitari sono stati subito trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi e se la caveranno con pochi giorni di prognosi. Ha invece subito molti danni la loro Fort Focus che per lo speronamento è andata a sbattere prima sul guardrail del proprio senso di marcia e poi su quello opposto invadendo la corsia di sinistra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Manduria che hanno avviato le ricerche dell’auto pirata.