Tenta di rubare un'ambulanza durante un intervento di soccorso

Ha cercato di rubare un'ambulanza mentre i sanitari soccorrevano un anziano colto da malore nella sua casa. Ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. L'incredibile episodio è avvenuto la notte scorsa ad Avetrana in provincia di Taranto. I militari, infatti, hanno arrestato un uomo di 44 anni che dopo aver cercato di rubare il mezzo ha ingaggiato una violenta colluttazione con uno degli infermieri. Ora è ai domiciliari.

L'ambulanza

L'allarme è scattato nel cuore della notte quando l'ambulanza del 118 è stata parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'anziano che aveva richiesto i soccorsi. Gli infermieri e i medici sono entrati nella casa del paziene ed ha lasciato il mezzo aperto, non immaginado che qualcuno potesse tentare di rubarlo. A quel punto l'uomo, un 44enne di Avetrana, con precedenti alle spalle, è salito a bordo tentando di mettere in moto l'ambulanza e fuggire.

L'intervento

I rumori del suo armeggiare hanno insospettito i sanitari e uno degli infermieri è tornato all'esterno per vedere cosa stesse accadendo. Quando il ladro si è visto scoperto ha reagito in malo modo e ha aggredito il malcapitato. Ne è nata una colluttazione mentre è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. All'arrivo dei militari il parapiglia era ancora in corso. Il 44enne è stato arrestato con le accuse di tentata rapina, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Per lui sono stati disposti i domiciliari. Per l'infermiere che ha sventato il furto sono state necessarie le cure dei suoi colleghi per le ferite riportate nel corso della colluttazione. Guarirà in sette giorni.