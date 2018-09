Rivolta degli ambulanti contro le riprese del film di Netflix, caos a Taranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivolta degli ambulanti blocca le riprese di “6 Uderground”, il film della Netflix che si sta girando in questi giorni a Taranto. È accaduto stamani a Città vecchia, blindata per le riprese. Evidentemente infastiditi dalla presenza di cineprese, attori e addetti alle riprese, decine di ambulanti hanno protestato rovesciando sull’asfalto le loro bancarelle. Sembra che in molti abbiano anche chiesto alla produzione del denaro, come ristoro per i mancati guadagni. Sul posto sono intervenuti in forze vigili urbani, polizia e carabinieri. In seguito ai controlli è stato appurato che molti degli ambulanti erano degli abusivi. Ora a Taranto c’è chi teme che possa finire come accadde alcuni anni fa con la produzione di un film diretto da Lina Wertmüller, che abbandonò la città denunciando un tentativo di esotorsione.