«Stop al sacrificio di Taranto». Protesta contro l’inquinamento

Taranto non si arrende e ancora una volta si riunisce in piazza Garibaldi per invocare il rispetto del suo diritto alla vita. Lo ha fatto nuovamente ieri pomeriggio durante la manifestazione “Stop al sacrificio di Taranto”, organizzata dal Comitato cittadino per la Salute e l’Ambiente a Taranto, una sorta di contenitore cui aderiscono numerosissime realtà associative e movimenti.

L’evento che, ha visto la partecipazione di moltissime...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati