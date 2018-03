Processione dei Misteri: "sdanghe" in aumento, ribasso per Gesù morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Offerta alle “stelle” per le Sdanghe dell’Addolorata in Città Vecchia: 57mila euro, 5.500 in più rispetto allo scorso anno. Una delle cifre più basse di sempre è invece quella per Gesù morto: chiamata unica per 10mila euro fatta dal rappresentante della storica famiglia tarantina devota alla statua che nel ‘600 fu fatta costruire a Napoli dal patrizio don Diego Calò.C’erano una volta le «gare», almeno nella confraternita del Carmine, riunitasi ieri sera nella sede universitaria dell’ex Caserma Rossarol in Città Vecchia per la tradizionale assemblea della domenica delle Palme. Una riunione, per la prima volta registrata per esigenze tecniche, caratterizzata dal “fair play”, tanto che si sono verificate addirittura quattro aggiudicazioni con un’unica chiamata; oltre a Gesù morto è toccato alla Sacra Sindone, al Crocifisso e alla Cascata: statue battute a cifre nettamente inferiori al 2017. Un clima disteso che si è respirato da subito dopo l’assegnazione della Troccola, quando l’aggiudicatario ha abbracciato il confratello che gli aveva fatto la gara, tra gli applausi del pubblico. Circostanza replicata immediatamente, quando chi doveva partecipare all’aggiudicazione di Gesù morto non ha aperto bocca e al suono della campanella ha abbracciato gli aggiudicatari, che a loro volta come segno di rispetto gli hanno consentito di fare il tradizionale giro con la Troccola. Un abbraccio intenso c’è stato anche tra i due contendenti della Croce dei misteri, battuta a 9.900 euro, più del doppio dello scorso anno. Sembra la sceneggiatura di un film, invece in quegli attimi il presente riscriveva la storia dei Riti della settimana santa tarantina: quattro aggiudicazioni a chiamata diretta, senza gare, e un nuovo record per l’Addolorata, quello delle Pesare (portate da due bimbi durante la processione del giovedì santo), aggiudicate per ben 11.500 euro.Nel complesso per i quindici Simboli delle due processioni, senza considerare forcelle e poste, sono stati offerti 258.300 euro, 3mila in più rispetto a dodici mesi fa: 95.100 per la congrega dell’Addolorata (rispetto ai 74.800 del 2017) e 163.200 per la confraternita del Carmine (rispetto ai 180.500 del 2017).Queste sono state le offerte battute ieri pomeriggio nella chiesa di San Domenico per la processione dell’Addolorata (in parentesi le cifre del 2017): Sdanghe 57.000 euro (51.500), Troccola 19.000 (9.100), Croce dei Misteri 7.600 (5.700), Pesare 11.500 (8.500). Queste invece le aggiudicazioni per i Simboli della processione dei Misteri: Gesù Morto 10.000 (40.400), Addolorata 27.000 (28.300), Troccola 17.400 (10.000), Ecce Homo 25.000 (20.300), Cristo all’Orto 19.300 (5.300), la Colonna 18.200 (5.800), Cascata 11.700 (14.700), Crocifisso 10.000 (27.600 euro), Sacra Sindone 10.000 (18.700), Croce dei Misteri 9.900 (4.800), Gonfalone 4.700 (4.600). Le statue di Cristo all’Orto e del Crocifisso venerdì usciranno restaurate.