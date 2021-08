Vuole il sussidio e aggredisce il sindaco

Ha aggredito il sindaco di Grottaglie, in provincia di Taranto, perchè pretendeva di ottenere subito il sussidio. Il brutto episodio è avvenuto questa mattina nel municipio della cittadina jonica. A dare la notiza dell'aggressione è stato lo stesso primo cittadino Ciro D'Alò sui social, ringraziando anche i tanti che lo hanno contattato per esprimere solidarietà.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuto negli uffici del palazzo di città di Grottaglie. Alla base del grave episodio la richiesta di un uomo di ottenere immediatamente un sussidio. Il primo cittadino lo ha invitato a rivolgersi ai servizi sociali. Poi ha provato ad allontanarsi, in ragione di un appuntamento già fissato. A quel punto è scattata l'aggressione tra minacce, schiaffi e calci che il primo cittadino sarebbe riuscito a parare. L'aggressore poi è stato immobilizzato.

Il sindaco

"Ad aggredirmi e minacciarmi, dentro la casa comunale - ha rivelato lo stesso sindaco D'Alò - è stato un cittadino con numerosi precedenti penali. In passato c'erano già state altre situazioni problematiche con la stessa persona ed, il più delle volte, abbiamo dovuto chiedere l’intervento degli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente non era mai sfociata in violenza. Probabilmente - ha aggiunto D'Alò - queste persone pensano che venendo in Comune ed alzando la voce o le mani possano scavalcare gli iter amministrativi. Mi dispiace, ma questo non succederà mai. A costo di subire aggressioni e minacce. La violenza non può portare a nulla. Ringrazio davvero tutti per l’affetto che mi state dimostrando in queste ore".