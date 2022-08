Che fine hanno fatto i pavoni di Villa Peripato? Come si ricorderà, nell’immediata vigilia di Ferragosto i pennuti, una delle attrazioni di Villa Peripato, furono prelevati dal Wwf per essere portati altrove, precisamente in una fattoria didattica di Grottaglie. Ora si spera che possano tornare “a casa” entro settembre.

Alla base della decisione, come spiegò un comunicato dell’amministrazione comunale, alcune carenze riscontrate nel corso di un sopralluogo. In particolare pare che vi fossero problemi nell’altezza delle voliere, ritenute troppo basse. Oltre al malfunzionamento del ricircolo e filtraggio della piscina. Non solo. Durante l’ispezione fu accertato anche il malcostume di alcuni cittadini che abbandonavano nelle vasche di tutto, compresi oiatti di orecchiette e rape, pasta al sugo e panettoni staduti. Nella circostanza era presente anche l’assessore all’Ambiente e alla Qualità della Vita dell’Amministrazione Melucci, Laura Di Santo, che coordinò la visita ispettiva di Gianni De Vincentiis, presidente del Wwf Taranto, e di Patrizio Fontana, veterinario e ornitologo, nonché direttore sanitario del Centro di Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) di Manduria, una struttura realizzata cella cittadina messapica dal Wwf Italia che ha lo scopo di recuperare animali feriti o in difficoltà per curarli e, laddove possibile, rimetterli in libertà.

«Questi animali – commentò il sindaco Rinaldo Melucci – appartengono ormai alla memoria collettiva di tutti i tarantini che, fin da piccoli, hanno imparato ad amarli, e capisco e condivido il rammarico che proveranno nel non trovarli durante le tradizionali passeggiate in villa Peripato, per un periodo limitato. Ma proprio perché li amiamo è necessario questo intervento in loro favore: la loro salute e il loro benessere sono le nostre priorità». Il trasferimento momentaneo è stato necessario per permettere di ripristinare in Villa Peripato le migliori condizioni per garantire il benessere dei nostri amici animali, in ossequio a una visita ispettiva realizzata da esperti e veterinari ornitologi dello stesso Wwf Taranto. «Quale assessore all’Ambiente - ribadisce ora la Di Santo - ringrazio tutto il Wwf Taranto per l’impegno profuso, uno splendido esempio di collaborazione tra il Comune di Taranto e il Terzo settore locale, e soprattutto per la straordinaria sensibilità dimostrata anche in questa occasione, laddove ha avuto cura di non separare i piccoli dalle mamme e di effettuare un trasferimento senza traumi per pavoni, pavoncelle e oche. Molti cittadini hanno chiesto informazioni sugli animali della Villa Peripato. Come si vede nelle foto i nostri amici animali (pavoni, oche e pavoncelle) stanno benissimo in spazi adeguati alle loro esigenze. Tra questi anche “Cataldino”, questo è il soprannome del pulcino di pavone che ormai è diventato la mascotte dei bambini in visita nella Villa Peripato, che razzolava felice con la mamma. Non appena il Comune di Taranto avrà terminato gli interventi programmati, i volontari del Wwf Taranto riporteranno gli animali in Villa Peripato per la gioia di tutti i tarantini».