Mezzo chilo di droga nei pantaloni, arrestato dalla Polizia

Andava in giro con mezzo chilo di eroina nascosto nei pantaloni nel centro di Taranto. Sfortunatamente per lui, però, mentre camminava in centro ha incrociato una pattuglia dei Falchi, gli agenti in borghese della squadra Mobile della Polizia. Gli agenti lo hanno riconosciuto, in ragione dei suoi precedenti, e lo hanno fermato per un controllo. Così è saltato fuori il quantitativo di stupefacente e per l'uomo si sono spalancate le porte del carcere. La droga è stata sequestrata mentre per Francesco Quarto, 34enne tarantino, sono scattate le manette per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

L'ARRESTO

Il tarantino è stato intercettato dai "Falchi" in via Dante, nel centro della città. L'uomo si è accorto della pattuglia e ha accelerato il passo nel tentativo di sottrarsi al controllo. I poliziotti in borghese, invece, lo hanno raggiunto e perquisito. Dopo il ritrovamento dell'eroina è stato arrestato in flagranza di reato.

LA COCAINA

Durante la perquisizione i poliziotti hanno invitato il 34enne a consegnare il pacco che aveva nei pantaloni, proprio sotto la cintola. All'interno era nascosto mezzo chilo di eroina. Dopo il sequestro dello stupefacente il tarantino è stato arrestato e condotto in Questura. Successivamente è stato trasferito nel carcere di Largo Magli su disposizione del pubblico ministero di turno.