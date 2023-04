Preso con la droga nei pressi dei parcheggi dell'ex Ilva

Lo hanno sorpreso con la droga destinata allo spaccio nei pressi del parcheggio dello stabilmento ex Ilva. Nella rete dei carabinieri un uomo di 46 anni di Statte, in provincia di Taranto. Il suo arresto è scattato al termine di un servizio di appostamento nella zona dello stabilimento nel corso del quale i militari hanno monitorato i movimenti del presunto pusher. L'uomo dovrà difendersi dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco.

Il controllo

I militari, dopo un servizio di osservazione andato avanti per diversi giorni nei pressi dei parcheggi dello stabilimento industriale, hanno ricostruito i movimenti del 46enne che, con assiduità, avrebbe venduto dosi di cocaina ed eroina. L'altro pomeriggio i carabinieri lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di 10 dosi di cocaina ed eroina.

La perquisizione

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, in cui sono stati rinvenuti altri quantitativi di stupefacente, materiale per il confezionamento in dosi e 570 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’illecita attività. Nella casa, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata un revolver Smith&Wesson, calibro 38 special, con matricola cancellata, completa di 5 cartucce che l'uomo deteneva illegalmente.