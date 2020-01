Protesta dei lavoratori ex Ilva davanti alla raffineria Eni: ingresso bloccato dalle autocisterne. Attesa per la decisione dei giudici sull'Altoforno 2

Ultimo aggiornamento: 12:29

Un gruppo di lavoratori dell 'Ilva in amministrazione straordinaria aderenti all'Usb ha occupatodalle prime luci del mattino la bretella stradale tra il siderurgico ArcelorMittal e la raffineria Eni, nei pressi delvarco mezzi pesanti, bloccando l'accesso ai cancelli. I lavoratori protestano per il mancato rifinanziamento dell'integrazione salariale per oltre duemila cassintegrati. Hanno occupato la sede stradale conalcune auto. Sul posto ci sono anche pattuglie della Polizia.«Per le banche sono stati trovati 900 milioni in 5 minuti, per Taranto e i lavoratori solo disoccupazione, cassa integrazione e inquinamento» ha tuonato coordinatore provinciale di Taranto dell'Usb, Francesco Rizzo,spiegando i motivi della protesta. Il sindacalista ha ricordato che da «cinque anni questi lavoratori percepiscono circa 150 euro mensili di integrazione che il governo ha rifinanziato anno dopo anno. Nell'ultima legge di bilancio ha però dimenticato di inserire l'emendamento. Il premier Conte nella sua visita a Taranto aveva garantito che sarebbe stato inserito l'emendamento nel decreto Milleproroghe, ma i fondi non c'erano ed è saltato tutto».La situazione è paradossale - ha continuato - perché ci troviamo di fronte un governo che dice di voler rilanciare Taranto, ma il primo atto che produce è quello di togliere fondi ai lavoratori tarantini già colpiti duramente con la cassa integrazione».Intanto cresce l'attesa per la decisione dei giudici del tribunale del riesame di Taranto sulla concessione della facoltà d’uso ad Afo2, l’Altoforno 2 dell’ex Ilva, l’impianto nel quale a giugno 2015 morì colpito da una fiammata l’operaio Alessandro Morricella. I termini per la decisione dei magistrati scadono oggi: dovranno esprimersi sull’istanza presentata dai commissari straordinari di Ilva in As che hanno chiesto altri 9 mesi di tempo per completare l’ultima prescrizione e rendere automatico l’impianto.Il condizionale, però, è d’obbligo: codice alla mano, infatti, la scadenza di oggi è un termine «ordinatorio» e non «perentorio». Una questione solo apparentemente terminologica, ma che nei fatti modifica non poco la vicenda. Nel caso di un termine «perentorio», infatti, il codice prevede che la misura decada, mentre nel caso di un termine «ordinatorio» (come in questa vicenda di Afo2) anche se i giudici non dovesse depositare non ci sarebbe alcuna conseguenza: quella di oggi, in sostanza, è una sorta di scadenza consigliata e indicata dal codice, ma se non fosse rispettata la situazione non avrebbe alcun effetto. Al di là della questione giudiziaria, però, esiste un percorso tecnico che indica nella giornata di oggi, la data ultima per evitare conseguenze irreversibili all’impianto.Dal cronoprogramma di spegnimento avviato dopo il rigetto firmato dal giudice Francesco Maccagnano, infatti, quella di oggi è l’ultimo giorno per tornare indietro» ed evitare che le operazioni di spegnimento possano danneggiare in modo irreparabile l’impianto. Una sorta di punto di non ritorno. Soprattutto per chi confida in una concessione della facoltà d’uso, quindi, quella di oggi è l’ultima giornata in cui sperare in una ordinanza che ribalti il «no» di Maccagnano. Il giudice che celebra il processo sulle responsabilità per la morte di Morricella, infatti, aveva firmato un’ordinanza nella quale aveva motivato il diniego ad a prorogare la facoltà d’uso spiegando che quell’impianto non era sicuro per gli operai e che «la pluriennale opera di bilanciamento di interessi» svolta per «tutelare la continuità produttiva e i livelli occupazionali di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» non poteva «essere ulteriormente proseguita» perché l’altoforno e in particolare il cosiddetto «piano di colata», dove gli operai svolgono una serie di operazioni, i rischi sono ancora troppo alti e, nonostante le prescrizioni già attuate dai commissari e nuova analisi del rischio, non sarebbero state «emesse o aggiornate specifiche pratiche operative tali da attenuare l’esposizione dei lavoratori al rischio di essere investiti improvvisamente da gas e polveri ad alta temperatura».