Preleva al postamat e viene rapinato da un malvivente armato di pistola. E' accaduto in via De Carolis a Taranto. E a distanza di pochi metri si è trovato di fronte un rapinatore armato di pistola e con il volto coperto da un casco integrale. Il malvivente, sotto la minaccia dell’arma, ha costretto la vittima a consegnare i seicento euro in contanti prelevati poco prima. Poi si è dato alla fuga, riuscendo a dileguarsi nelle strade vicine.

Il malvivente armato di pistola



La rapina è avvenuta poco prima delle sei di ieri mattina nella stradina, a poca distanza dal Palazzo di giustizia, proprio davanti all’ufficio postale. La vittima, si tratta di un tarantino di 65 anni, si è alzato di buon’ora e si è recato allo sportello automatico dell’ufficio postale di via De Carolis. Ha prelevato seicento euro, ma non si è accorto che i suoi movimenti venivano monitorati a distanza dal delinquente. Il rapinatore è entrato in azione non appena l’anziano ha ultimato l’operazione. È sbucato all’improvviso alle spalle della vittima con la pistola in pugno. Con tono perentorio e l’arma in bella vista ha intimato al 65enne di consegnare tutto il denaro che aveva prelevato poco prima. Ha intascato le banconote e si è dato alla fuga, svanendo nel nulla così come era apparso.

La denuncia in caserma



Al tarantino non è rimasto altro che denunciare l’accaduto. Si è recato alla vicina caserma D’Oria della Polstrada e ha raccontato la sua disavventura. Sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini della squadra Volante e della squadra Mobile. Gli investigatori hanno raccolto la denuncia della vittima ed hanno avviato le indagini sulla rapina. I poliziotti hanno subito acquisito le immagini registrate dalle telecamere dell’ufficio postale e di alcuni negozi della zona. La speranza è che il rapinatore solitario abbia commesso qualche errore carpito dall’occhio delle telecamere.