Pulizie industriali, un appello al prefetto dopo 5 licenziamenti

Un appello al prefetto di Taranto, Donato Cafagna, affinché «possa aiutarci a evitare che il numero di disoccupati di questo territorio lieviti ancora». È un vero e proprio sos inviato dal sindacato e riguarda cinque lavoratori delle pulizie industriali operanti nell’indotto dello stabilimento Cementir. Nonostante un contratto di appalto prorogato fino a giugno, le lettere di licenziamento della società “La Pulisan” non sono state ritirate. E per questo la Fisascat Cisl prova a smuovere le acque chiedendo una convocazione presso Palazzo di governo.La storia è molto contorta e, già in passato, la vertenza ha subìto diversi scossoni. Tant’è che le ultime procedure con incentivi all’esodo hanno sensibilmente abbassato il numero dei lavoratori della ditta che si occupano di pulizia industriali presso il cementificio. Adesso, ne restano in cinque di cui il più giovane ha circa 25 anni di esperienza presso il sito. La vertenza di questi dipendenti dell’indotto si intreccia inevitabilmente con le sorti altalenanti in questi ultimi tempi del cementificio. Senza entrare nei particolari, un’indagine della magistratura aveva determinato i sigilli alla loppa d’altoforno ricevuta dall’Ilva, materia prima indispensabile per la produzione di cementi d’altoforno commercializzati presso lo stabilimento di Taranto. Erano indisponibili inoltre anche i parchi di stoccaggio e parte degli impianti produttivi. A dicembre, il gip del tribunale di Lecce ha autorizzato la Cementir a procedere all’utilizzo della loppa giacente nel parco in seguito a delle analisi positive.I lavori all’interno della Cementir sono dunque ripartiti e, parallelamente, anche i dipendenti delle pulizie industriali hanno ripreso le attività. Fino alla scorsa settimana, però.