Nascondeva a casa pistola e munizioni: l'arma era detenuta illegalmente. Arrestato

Nascondeva nel comodino della sua camera da letto una pistola pronta per l’uso. Con tanto di caricatore e munizioni. L’arma, però, è stata scovata dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare. E per l’uomo sono scattate le manette in flagranza di reato con la contestazione di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni.

La perquisizione in casa



Nella rete un 43enne di Laterza, che è stato arrestato dai militari della stazione della cittadina in provincia di Taranto. I carabinieri hanno bussato alla porta del 43enne durante un servizio di controllo del territorio nel corso del quale sono state effettuate diverse perquisizioni mirate alla ricerca proprio di armi nella disponibilità della criminalità e eventuali quantitativi di sostanze stupefacenti. Tra le abitazioni ispezionate dai militari anche quella del 43enne.



L’appartamento è stato controllato da cima a fondo e nel comodino della camera da letto è stata trovata e sequestrata la pistola, detenuta illegalmente. I successivi accertamenti sull’arma hanno permesso di accertare che si tratta della fedele riproduzione di una pistola semiautomatica, originariamente a salve, sprovvista di matricola, ma modificata in arma da sparo, tant’è che era provvista di un caricatore con all’interno cinque cartucce calibro 7,65.

Inoltre, per la mancanza della matricola, la pistola rientrerebbe nella categoria delle cosiddette “armi clandestine”, ovvero quelle per le quali non è possibile l’immediata e pronta riconoscibilità a causa dell’alterazione dei dati identificativi. La pistola è stata sequestrata e il 43enne è stato arrestato in flagranza di reato. L’uomo, dopo le formalità di rito in caserma, è stato trasferito nel carcere “Carmelo Magli” di Taranto in attesa di comparire dinanzi al gip per l’udienza di convalida dell’arresto.

