Pistola alla testa per rapinare ragazzini, in trappola baby gang

Per rapinare due ragazzini non avevano esitato a puntare le pistole alla testa delle vittime. E in più stavano già studiando altri colpi da mettere a segno in città. Le ambizioni di tre giovanissimi rapinatori, però, sono state stroncate dai carabinieri di Taranto. I militari, infatti, hanno individuato ed arrestato tre minorenni che avevano messo in piedi una baby gang. L'ultimo colpo lo avevano messo a segno alla fine di giugno sul lungomare del capoluogo. I tre, infatti, hanno fermato due ragazzini e hanno puntato le pistole alla testa delle vittime per farsi consegnare telefoni cellulari e portafogli.Subito sono scattate le indagini e i carabinieri sono riusciti a risalire ai tre giovani malviventi. I tre, tutti minorenni e tarantini, sono stati arrestati e condotti in tre diverse comunità. Nel corso dell'operazione i militari hanno recuperato delle armi giocattolo ma anche gli appunti della banda sui colpi che intera mettere a segno in città.