Taranto, pioggia di calcinacci nel sottopasso

Pioggia di calcinacci nel pomeriggio di oggi nel sottopasso di via Dante, proprio nel cuore della città. Sono stati alcuni automobilisti a segnalare, poco dopo le 16, la caduta di alcuni calcinaccia sulla sede stradale. A cedere una parte dell'intonaco del sottopasso della lunga arteria che taglia in due Taranto. Sul posto sono subito piombati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale, insieme ad una squadra di tecnici della direzione Lavori pubblici del Comune.

La zona interessata è stata subito transennata per interdire il traffico.

Nella giornata di domani sarà effettuto un sopralluogo per poi procedere con gli interventi necessari. Ultimo aggiornamento: 19:15