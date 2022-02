Nonnina di 86 anni denuncia il nipote e lo fa arrestare

Ha aggredito e picchiato la nonna di 86 anni. L'anziana, però, dopo aver taciuto per tanto tempo si è decisa a denunciare il nipote che è stato arrestato dai carabinieri ed è stato condotto in carcere. Arriva dalla provincia di Taranto l'ennesima brutale storia di maltrattamenti in famiglia. Dopo la denuncia della vittima le porte del carcere jonico si sono aperte per un pregudicato di 33 anni che peraltro era già ai domiciliari.

La denuncia

L'altro giorno la malcapitata è stata assalita e picchiata da quel nipote che convive con lei. Una convivenza resa davvero insopportabile dalla aggressività del 33enne che avrebbe picchiato la donna ripetutamente nonostante l'età avanzata. All'annesima aggressione l'anziana ha denunciato tutto. L'anziana è andata dai carabinieri per denunciare il nipote, raccontando diessere da tempo vittima di continui maltrattamenti. Botte che non avrebbe mai rivelato in passato per paura nella vana speranza che l'uomo migliorasse.

Le aggressioni

Ai militari l'anziana ha raccontato di aver riportato anche ferite, ma di essersi decisa a rivolgersi alle forze dell'ordine solo dopo aver compreso che quella vita di inferno non poteva cambiare. Il pregiudicato finito in carcere risponde delle contestazioni di maltrattamenti, minacce e percosse.