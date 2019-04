Picchia in strada la compagna, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha aggredito la compagna dopo una lite per futili motivi. E quando lei è fuggita in strada l'ha inseguita a torso nudo continuando a colpirla davanti ai passanti. Poco dopo, però, è stato rintracciato ed arrestato dalla Polizia. Il brutale episodio si è verificato ieri sera a Taranto.Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento delle pattuglie della Polizia che al loro arrivo hanno trovato la donna in lacrime. La vittima, di nazionalità rumena, ha raccontato agli agenti di essere stata assalita e che da tempo l'uomo le rendeva la vita impossibile. Il compagno violento, si tratta di un tarantino di 44 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto in carcere.