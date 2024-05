Colpisce la mamma con un pugno e le fa saltare due denti. Poi aggredisce a colpi di mattarello la convivente e il figlio sedicenne

In preda alla rabbia ha aggredito mamma, convivente e figlio minorenne, usando come arma un mattarello. Con un pugno ha colpito violentemente anche la mamma anziana, facendo saltare due denti alla malcapitata. A salvare le vittime del selvaggio pestaggio sono arrivati tempestivamente i carabinieri di Taranto che, non senza fatica, hanno fermato quella furia. L'uomo, si tratta di un tarantino di 34 anni, è stato arrestato e condotto in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia. Le tre vittime sono state soccorse e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118.

L'aggressione

Non è chiaro cosa abbia scatenato la rabbia dell'uomo, residente in una cittadina della provincia di Taranto, che però è esplosa con una violenza inaudita.

Il responsabile avrebbe aggredito prima la mamma, e poi la convivente e il figlio 16enne, impugnando il mattarello. Poi si sarebbe accanito anche sulla convivente che era intervenuta nel tentativo di calmarlo e soprattutto sottrarre alle botte la donna anziana. Tentativo non riuscito, visto che per sottrarsi al pestaggio si sarebbe rifugiata con il figlio da un vicino.

L'intervento

A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno udito le urla disperate della vittime e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Le pattuglie dell'Arma sono piombate in quella casa nel giro di pochi minuti, riuscendo in questa maniera a scongiurare conseguenze più gravi. L'uomo, nonostante l'intervento dei militari, ha continuato ad inveire contro i familiari. È stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Quello dell'altro giorno sarebbe solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza.